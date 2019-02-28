رئيس ريال مدريد السابق يكشف عن خليفة سولاري بعد الهزيمة أمام البارسا

رجح رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون، أن يكون مستقبل الأرجنتيني سانتياغو سولاري خلال الفترة المقبلة مع النادي الملكي قد شارف على الانتهاء.

وكتب كالديرون في "تويتر": "لدي شعور وأكثر من ذلك، بأن الموسم المقبل سيجلس مورينيو على دكة بدلاء ريال مدريد".

Many chances for Mourinho to be, next season, on @realmadrid bench. Negotiations in process. — Ramón Calderón (@rcalderonorg) 28 февраля 2019 г.

وعلق كالديرون على هزيمة الملكي بثلاثية ضد برشلونة قائلا: "ريال مدريد كان أفضل من برشلونة، وكان لديه العديد من الفرص للانتصار بالمباراة، ومن المؤسف أن اللاعب الذي كان يحول الفرص إلى أهداف يعيش حاليا في تورينو".

El @realmadrid jugó mucho mejor que el Barcelona y tuvo muchas ocasiones para ganar el partido. Una pena que quien antes las convertía en gol ahora viva en Turín. — Ramón Calderón (@rcalderonorg) 27 февраля 2019 г.

وعاند الحظ ريال مدريد في إياب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وسقط بثلاثية نظيفة الأربعاء أمام ضيفه وغريمه الأزلي برشلونة المتأهل إلى نهائي المسابقة للمرة السادسة على التوالي.

المصدر: twitter