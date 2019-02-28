مانشستر سيتي يبرم ثاني أضخم صفقة في تاريخ الأندية الإنجليزية

أعلن نادي مانشستر سيتي عن توصله لاتفاق مع شركة "بوما" الشهيرة بإنتاج الملابس والمعدات الرياضية، من أجل تزويد الفريق بالملابس الرياضية لمدة 10 سنوات بعقد ضخم لتحل مكان شركة "نايكي".

PUMA and City Football Group have signed a global long-term partnership, which will see PUMA supply Manchester City, as well as sister clubs in Australia, Spain, Uruguay and China.



READ MORE: https://t.co/zIRHfUwJAspic.twitter.com/tO7d9kB1lm — Manchester City (@ManCity) February 28, 2019

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن عقد مانشستر سيتي مع بوما يبلغ 650 مليون إسترليني خلال 10 سنوات، بواقع حصول السيتزينز على 65 مليون سنويا، ليكون في المركز الثاني كأكبر عقد رعاية ملابس في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد، الذي يمتلك عقدا بـ750 مليون لمدة 10 سنوات مع شركة "أديداس".

The staggering numbers behind Man City's new Puma kit dealhttps://t.co/iYnMtE3yHopic.twitter.com/LZxkXreT78 — Mirror Football (@MirrorFootball) February 28, 2019

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وستدخل الصفقة حيز التنفيذ بداية من يوليو المقبل لتغطي احتياجات مجموعة أندية مانشستر سيتي في أستراليا وإسبانيا والأوروغواي والصين.

المصدر: وكالات