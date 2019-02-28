أغويرو يتجاوز صلاح وينفرد بصدارة قائمة هدافي البريميرليغ

قاد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي فريقه للفوز بهدف دون رد على ضيفه وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أغويرو هدفه في الدقيقة 59 من ركلة جزاء لينفرد بصدارة قائمة هدافي البريميرليغ بـ18 هدفا، ويفض الشراكة مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي صاحب الـ17 هدفا، والذي عجز عن التسجيل في مباراة الريدز أمام واتفورد والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة.

ويأتي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بالمركز الثالث برصيد 16 هدفا، بعدما سجل هدفا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بورنموث، والتي انتهت لصالح المدفعجية بنتيجة 5-1.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 69 نقطة، فيما يحتل السيتي مركز الوصافة برصيد 68 نقطة.

المصدر: وكالات