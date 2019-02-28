مصائب بنزيما في ليلة الكلاسيكو السوداء

انضم الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، لقائمة اللاعبين الذين سطا لصوص على منازلهم أثناء مشاركتهم في مباريات فرقهم.

وعانى بنزيما داخل الملعب وخارجه بعد أن خسر مع ريال مدريد أمام برشلونة 3-0، على ملعب"سانتياغو برنابيو"، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليكتشف سرقة منزله أثناء فترة غيابه للمشاركة في الكلاسيكو.

وكشف عن هذه المعلومات المذيع جوسيب بديريول في برنامجه التلفزيوني، عقب نهاية المباراة المثيرة.

ولم يذكر المذيع الإسباني أي معلومات عن تفاصيل السرقة، لكن الشرطة ما زالت تحقق في الجريمة وتتواصل مع بنزيما لمعرفة المفقودات المالية وقيمتها.

No soy de pedir, pero hoy queremos un Bernabéu que apriete. A por la final!! #HalaMadrid 🔥 💯 ⚽ pic.twitter.com/tJ9W7BSWdc — Karim Benzema (@Benzema) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وشهدت الأيام السابقة العديد من أعمال السطو على منازل نجوم كرة القدم، سواء في إنجلترا أو فرنسا وأخيرا إسبانيا، فقد سطا لصوص على منزل كيفين برينس بواتينغ، لاعب برشلونة، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد بلد الوليد.

كما وقع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول ضحية للصوص أثناء مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري الأبطال، وتعرض منزل الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي للسرقة مرتين، والبرازيلي داني ألفيش مدافع باريس سان جيرمان وزميله الكاميروني تشوبو مواتينغ.

المصدر: وكالات