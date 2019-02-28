كلوب يشيد بصلاح رغم عدم تمكنه من هز شباك واتفورد

أشاد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بأداء المصري محمد صلاح نجم الريدز، رغم عدم تسجيل الأخير في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة أمس.

ومدح المدرب الألماني لاعبيه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قائلا: "صلاح قدم مباراة استثنائية، وماني سجل هدفا ذكيا، وثلاثي الوسط كانوا رائعين، والدفاع لعبوا بشكل مذهل، نحن فزنا 5-0 لذلك أنت لا تتحدث عنهم ولكنهم ظهروا بشكل مميز، أليسون كان عظيما".

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وتابع كلوب عن أليكسندر أرنولد: "جميع العرضيات كانت رائعة، لذلك هي ليلة مميزة، لقد سجل ضربة حرة رائعة في آخر مواجهة أمام واتفورد، ولا أذكر آخر مرة قام بهاتريك في صناعة الأهداف".

واختتم كلوب: "أردنا استخدام قوتنا ومهاراتنا، ولكن المباريات مختلفة، واتفورد غير أسلوبه من أجلنا، لقد استغلينا المساحة بشكل جيد".

وسجل أهداف الريدز كل من السنغالي ساديو ماني هدفين، والهولندي فارجيل فان ديك هدفين والبلجيكي ديفوك أوريغي هدفا واحدا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مطارده مانشستر سيتي صاحب الـ68 نقطة.

المصدر: وكالات