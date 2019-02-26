رسميا.. ليستر سيتي يعين رودجرز حتى 2022

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين بريندن رودجرز مدربا جديدا له.

ووقع المدرب البالغ من العمر 46 عاما عقدا يمتد إلى يونيو حزيران 2022.

Brendan Rodgers will be at King Power Stadium for tonight’s Premier League visit of Brighton. He will take charge of the squad for the first time ahead of Sunday’s trip to Watford. #WelcomeBrendanpic.twitter.com/nFoiN81FLs — Leicester City (@LCFC) 26 февраля 2019 г.

وقال رودجرز "أنا فخور للغاية بوجودي هنا كمدرب لنادي ليستر سيتي وسأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجماهير فخورة بفريقها".

وأضاف "معا سنكون أقوى وأتطلع إلى العمل مع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لنقطع الخطوات الصحيحة إلى الأمام".

وكان ليستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الممتاز لموسم 2015-2016، أقال مدربه بويل في أعقاب تعرض الفريق أمام كريستال بالاس، الأحد، لخسارته السادسة في مبارياته السبع الأخيرة، وتراجعه إلى المركز 12 هذا الموسم.

وسبق للمدرب الإيرلندي الشمالي رودجرز أن خاض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما جلس على دكة فريق ليفربول بين عامي 2012 و2015، وقاده إلى مركز الوصافة عام 2014، قبل أن ينضم إلى سلتيك عام 2016.

وقاد رودجرز (46 عاما)، الفريق الإسكتلندي، الذي ما يزال ينافس هذا الموسم على ثلاث جبهات، إلى تحقيق ثلاثية الفوز بالدوري والكأس المحلية وكأس الرابطة مرتين على التوالي.

وخرج سلتيك، متصدر الدوري أمام غريمه التقليدي رينجرز، من دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بخسارته أمام فالنسيا الإسباني 2-0 ذهابا و1-0 إيابا.

المصدر: رويترز+ وكالات