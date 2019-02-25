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شاهد.. ملاكم "يقبّل" منافسه أثناء النزال

الرياضة

شاهد.. ملاكم
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قام الملاكم التايلاندي ساينتشاي بتقبيل منافسه الأوزبكي أنور بوينازاروف خلال النزال الذي جمعهما ضمن دورة Thai Fight للملاكمة التايلاندية.

وخلال النزال، قام الملاكم المخضرم ساينتشاي صاحب الـ38 عاما بطبع قبلة على خد منافسه بعد سلسلة من الضربات المحكمة تجاه الأوزبكي صاحب الـ30 عاما.

وفاز ساينتشاي بالنزال ليرفع عدد انتصاراته إلى 291 خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها عام 1988.

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المصدر: لينتا رو

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