شاهد.. مقاتل يهزم منافسه بالقاضية بعد سلسلة من الحركات "الهوليوودية"

تغلب المقاتل البرازيلي مايكل بيريرا على منافسه الكوري الجنوبي كيم داي سونغ بالضربة الفنية القاضية خلال النزال الذي جمعهما ضمن دورة Road FC 52 للفنون القتالية المختلطة MMA.

Бразильский боец ММА нокаутировал соперника в стиле героя из Mortal Kombathttps://t.co/aUtB4WMMQIpic.twitter.com/hBWqRXsk8S — Р-Спорт (@rsportru) February 25, 2019

ووجه بيريرا لخصمه سلسلة من اللكمات والضربات القوية والمحكمة باليدين والرجلين، والتي نفذها على طريقة الحركات الهوليوودية وألعاب الفيديو القتالية المشهورة "Mortal Kombat".

إقرأ المزيد

وأوقف الحكم النزال في الجولة الثانية معلنا فوز بيريرا البالغ 25 عاما في النزال، ليرفع البرازيلي رصيده إلى 22 انتصارا مقابل 9 هزائم في مسيرته الاحترافية، فيما تلقى سونغ البالغ 33 عاما هزيمته السادسة مقابل 4 انتصارات خلال مسيرته.

المصدر: rsport.ria.ru