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شاهد.. مقاتل يهزم منافسه بالقاضية بعد سلسلة من الحركات "الهوليوودية"

الرياضة

شاهد.. مقاتل يهزم منافسه بالقاضية بعد سلسلة من الحركات
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تغلب المقاتل البرازيلي مايكل بيريرا على منافسه الكوري الجنوبي كيم داي سونغ بالضربة الفنية القاضية خلال النزال الذي جمعهما ضمن دورة Road FC 52 للفنون القتالية المختلطة MMA.

ووجه بيريرا لخصمه سلسلة من اللكمات والضربات القوية والمحكمة باليدين والرجلين، والتي نفذها على طريقة الحركات الهوليوودية وألعاب الفيديو القتالية المشهورة "Mortal Kombat".

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وأوقف الحكم النزال في الجولة الثانية معلنا فوز بيريرا البالغ 25 عاما في النزال، ليرفع البرازيلي رصيده إلى 22 انتصارا مقابل 9 هزائم في مسيرته الاحترافية، فيما تلقى سونغ البالغ 33 عاما هزيمته السادسة مقابل 4 انتصارات خلال مسيرته.

المصدر: rsport.ria.ru

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