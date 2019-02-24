شاهد.. غوارديولا يقود مانشستر سيتي للتتويج بكأس الرابطة

احتفظ مانشستر سيتي بلقب بطل كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، على حساب تشيلسي، بفوزه عليه بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد.

🏆 Manchester City lift the Carabao Cup 🏆



Watch analysis and reaction to @ManCity's win live on Sky Sports Football now! pic.twitter.com/XPgvUKQVxa — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي، وابتسمت ركلات "الحظ" الترجيحية لفريق مانشستر سيتي، الذي حسمها لصالحه بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، على ملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.

🙈 - Not what Kepa Arrizabalaga would have wanted in the penalty shoot-out after his bust-up with manager Maurizio Sarri!



What should @ChelseaFC do with the 'keeper following the incident? 🤔



Watch analysis and reaction to @ManCity's win live on Sky Sports Football now! pic.twitter.com/cUBxpMClD1 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

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وحصد مانشستر سيتي، بذلك باكورة ألقابه تحت قيادة مدربه الإسباني "الفيلسوف" بيب غوارديولا، في الموسم الحالي، وهو اللقب الثاني على التوالي له، والسادس في تاريخ البطولة، ويحتل مركز الوصافة مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين ليفربول، صاحب الصدارة.

المصدر: RT