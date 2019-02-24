شاهد.. حارس تشيلسي يرفض الخروج ويخسر الرهان

رفض حارس مرمى تشيلسي، الإسباني كيبا أريزابالاغا، تبديله في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وخسر فريقه أمام مانشستر سيتي (3-4) بركلات الترجيح.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، وابتسمت ركلات "الحظ" الترجيحية لفريق مانشستر سيتي.

🙈 - Not what Kepa Arrizabalaga would have wanted in the penalty shoot-out after his bust-up with manager Maurizio Sarri!



What should @ChelseaFC do with the 'keeper following the incident? 🤔



Watch analysis and reaction to @ManCity's win live on Sky Sports Football now! pic.twitter.com/cUBxpMClD1 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

وتلقى كيبا اريزابالاغا (24 عاما)، أغلى حارس مرمى في العالم، إصابة في نهاية الشوط الإضافي الثاني، ولكنه رفض قرار مدربه الإيطالي ماوريزيو ساري، الذي أراد زج الحارس الأرجنتيني المخضرم ويللي كاباييرو، بدلا من الحارس الشاب.

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

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وتصدى كيبا اريزابالاغا لركلة ترجيحية، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الهزيمة، والتتويج بلقب بطل المسابقة.

المصدر: RT