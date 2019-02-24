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شاهد.. حارس تشيلسي يرفض الخروج ويخسر الرهان

الرياضة

شاهد.. حارس تشيلسي يرفض الخروج ويخسر الرهان
Reuters
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رفض حارس مرمى تشيلسي، الإسباني كيبا أريزابالاغا، تبديله في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وخسر فريقه أمام مانشستر سيتي (3-4) بركلات الترجيح.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، وابتسمت ركلات "الحظ" الترجيحية لفريق مانشستر سيتي.

وتلقى كيبا اريزابالاغا (24 عاما)، أغلى حارس مرمى في العالم، إصابة في نهاية الشوط الإضافي الثاني، ولكنه رفض قرار مدربه الإيطالي ماوريزيو ساري، الذي أراد زج الحارس الأرجنتيني المخضرم ويللي كاباييرو، بدلا من الحارس الشاب.

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وتصدى  كيبا اريزابالاغا لركلة ترجيحية، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الهزيمة، والتتويج بلقب بطل المسابقة.

المصدر: RT

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