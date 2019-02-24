الأردن يتأهل إلى كأس العالم لكرة السلة

تأهل المنتخب الأردني لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم، الصين 2019، عقب فوزه على ضيفه النيوزيلندي، وخسارة منتخب لبنان أمام نظيره الكوري الجنوبي.

عاجل : منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة ... ألف مبروك 🇯🇴🏀🏆 pic.twitter.com/h6jMV6ZdBn — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) 24 февраля 2019 г.

وتغلب منتخب النشامى بفارق ست نقاط على منتخب نيوزيلندا، بواقع: (86-80)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في عمان.

ورفع الأردن رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل المركز الثالث في مجموعته، ليبلغ نهائيات مونديال 2019، برفقة كل من، نيوزيلندا المتصدرة (21 نقطة)، كوريا الجنوبية (20 نقطة)، والصين 19 نقطة.

بينما أخفق منتخبا لبنان (18 نقطة)، وسوريا (14 نقطة)، في التأهل إلى بطولة كأس العالم.

وصعد منتخب الأردن لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى، عام 2010 في تركيا.

المصدر: وكالات