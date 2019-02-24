بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يدمر الغواصات الصفراء

أسقط فريق أتلتيكو مدريد ضيفه فياريال بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي فريق أصحاب الأرض "الروخي بلانكوس" كل من، المهاجم ألفارو موراتا، ولاعب خط الوسط ساول نيغويز، في الدقيقتين (31، و88) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

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وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 50 نقطة، ليواصل مطاردته لبرشلونة، المتصدر برصيد 57 نقطة.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 23 نقطة، ويحتل المركز الثامن عشر، حتى الآن، في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: "silatv"