فالنسيا يواصل مسلسل نزيف النقاط (فيديو)

فرط فريق فالنسيا بفوز كان في متناوله أمام مضيفه ليغانيس في الوقت القاتل عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فالنسيا "الخفافيش" بهدف سلجه مهاجميه الفرنسي جيفري كوندوجبيا، في الدقيقة 22 من زمن الشوط، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عندما اقتنص المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت التعادل لأصحاب الأرض.

وواصل فريق فالنسيا مسلسل تعادلاته، للمباراة الرابعة على التوالي، واكتفى بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 33 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن.

بينما رفع ليغانيس رصيده إلى 30 نقطة، وبقي في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: "silatv"