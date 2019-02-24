كلوب يصف "موقعة" الشياطين الحمر والريدز بـ "الغريبة"!

وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بـ "الغريبة" مباراة القمة، التي جمعت فريقه ومضيفه مانشستر يونايتد (0-0)، في ختام منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب بعد اللقاء: "كانت مباراة غريبة جدا، بدأناها بشكل جيد كما أردنا، ولكن أزمة الإصابات أثرت كثيرا على رتم اللقاء".

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واعتبر المدرب الألماني أن فريقه خسر نقطتين بينما كسب الشياطين الحمر نقطة، بقوله: "في مثل هذه المباريات، نقول أن مانشستر يونايتد كسب نقطة وليفربول خسر نقطتين، كان علينا حقا تحقيق الانتصار، ولكنا لم نفعل ذلك".

وجاءت مجريات المباراة بالفعل غريبة فقد استنفد فريق مانشستر يونايتد تبديلاته الثلاثة في الشوط الأول بسبب إصابة كل من الثنائي الإسباني خوان ماتا وإندير هيريرا، وجيسي لينغارد، الذي دخل بديلا، في الدقيقة 25، وخرج مصابا، عند الدقيقة 43.

كما أجرى الريدز تبديلا اضطراريا بسبب إصابة البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وأقدم المدرب الألماني على إخراج النجم المصري محمد صلاح، من المباراة، في الدقيقة الـ 79، لتستمر عقدة الفرعون وفشله في هز شباك الشياطين الحمر.

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وحرص المسؤولون عن تجهيز ملعب "أولد ترافورد"، على الحفاظ على جودة عشب ملعب "مسرح الأحلام"، قبل المواجهة، لتفادى إصابة اللاعبين وتسهيل تدحرج الكرة، بطريقة غير تقليدية، وهي رش أرضيته بطبقة من رذاذ الثوم، لقتل كافة الفطريات وحماية العشب، بالرغم من المخاوف من انبعاث رائحة كريهة داخل الملعب.

وانفرد ليفربول بصدارة الدوري، برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على حامل اللقب، مانشستر سيتي.

بينما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس، على سلم ترتيب البريميرليغ، برصيد 52 نقطة.

المصدر: وكالات