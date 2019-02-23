شاهد.. ما سر رش ملعب مانشستر يونايتد "بالثوم" قبل مواجهة ليفربول بقيادة صلاح؟

أقدم المسؤولون عن تجهيز ملعب "أولد ترافورد"، على رش أرضيته بطبقة من رذاذ الثوم، للحفاظ على جودة العشب، قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، غدا الأحد.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية، في وقت سابق، عن خبير قوله بأن غطاء الثوم قادر على قتل كافة الفطريات وحماية العشب، لكنه أضاف أن رائحة الملعب ستكون مثل "المطبخ الإيطالي" عند انطلاق المباراة، ضمن الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

They’ve had a stinker! 🤪@ManUtd have been spraying garlic on the Old Trafford pitch ahead of their huge clash with @LFC on Sunday.



Why do @ManUtd use garlic on the Old Trafford pitch? https://t.co/4VLqBwaZ6Ypic.twitter.com/t1jLQ3t43S — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 22 февраля 2019 г.

ويأمل النرويجي أولي جونار سولشير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن يساعد هذا الحل في القضاء على الطفيليات وتسهيل حركة الكرة على الأرضية، رغم أنه يبعث رائحة كريهة داخل الملعب.

وقاد سولشير فريق الشياطين الحمر في 12 مباراة، حتى الآن، بمختلف المنافسات، فاز في 10 منها وتعادل في واحدة، وخسر في أخرى أمام باريس سان جرمان بهدفين نظيفين، في ذهاب دوري الأبطال.

ويحتل ليفربول مركز الوصافة في الدوري، برصيد 65 نقطة، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يشغل مانشستر يونايتد المركز الرابع، على سلم ترتيب البريميرليغ، برصيد 51 نقطة.

المصدر: وكالات