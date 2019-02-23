ذئاب روما تنجو من مصيدة فروسينوني بهدف قاتل (فيديو)

انتزع فريق روما فوزا ثمينا من مضيفه فروسينوني (3-2)، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عبر المهاجم كاميلو كيانو، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.

ورد روما بهدفين خلال دقيقتين بواسطة كل من، المهاجم البوسني إدين دجيكو، ولاعب خط الوسط لورينزو بيليغريني، في الدقيقتين (30، و31) على الترتيب.

وأدرك المهاجم أندريا بينامونتي، التعادل لفريق فروسينوني، في الدقيقة 80.

ولكن دجيكو عاد، في الوقت القاتل، واقتنص هدف الفوز لفريق ذئاب روما، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وحقق روما بذلك انتصاره الثالث على التوالي، بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده بالتالي إلى 44 نقطة، وعزز موقعه في المركز الخامس على جدول ترتيب الكالتشيو.

في المقابل، مني فروسينوني بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري، برصيد 16 نقطة.

المصدر: "silatv"