طرائف الدوري المصري.. حكم ينهي المباراة ثم يعود لاستئنافها

شهدت مباراة بتروجيت وضيفه الإنتاج الحربي في الدوري المصري لكرة القدم، واقعة طريفة، حيث طالب الحكم باستئناف المواجهة بعد إعلانه نهايتها.

وبدأت الواقعة عندما أضاف مبروك نبيل، حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدل ضائع، لكنه أطلق صافرته بعد مرور 3 دقائق فقط من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم أمس لحساب الأسبوع الـ23 من الدوري المصري، قبل أن يعود ويأمر باستكمال المباراة لدقيقة واحدة بعد اعتراضات من الجهاز الفني لنادي الإنتاج الحربي.

وأثار قرار الحكم سخرية واستغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها في الملاعب المصرية.

وانتهت المباراة بفوز بتروجيت بهدف دون رد، ليرتقي للمركز الـ15 في جدول الدوري برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز السادس.

المصدر: وكالات