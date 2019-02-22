هل يفك صلاح عقدة "الشياطين"؟

ستكون أمام المصري محمد صلاح نجم ليفربول فرصة سانحة لفك عقدة لازمته في السنوات الأخيرة، عندما يواجه فريقه مضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وسيسعى صلاح في مباراة الأحد لضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال التسجيل في شباك "الشياطين الحمر" للمرة الأولى، بعدما فشل في ذلك في مناسبات سابقة، وقيادة ليفربول للفوز ومواصلة الزحف نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 28 عاما.

وعبر صلاح خلال مقابلة مع شبكة "beIN SPORTS" القطرية، عن أمله في هز شباك نادي مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره، لأنه لم يسجل في مرماه حتى الآن، رغم خوضه عدة مباريات ضده.

"Whoever we play against, we want to win the game."



The Reds are well aware of the threat #MUFC will pose but head to Old Trafford with designs only on bringing the three points back to Anfield, @MoSalah insists...https://t.co/htDH5OILxV — Liverpool FC (@LFC) 22 февраля 2019 г.

ويعتبر اليونايتد النادي الوحيد بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يهز صلاح شباكه.

وسجل صلاح 32 هدفا في الموسم الماضي ليتوج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، وهز شباك 35 فريقا، بينما لم ينجح في الوصول إلى شباك فريقين فقط هما مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. وفشل صلاح أيضا في هز شباك اليونايتد في المباراة الأولى خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

ويتقاسم صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفا لكل واحد منهما، كما يتشارك ليفربول صدارة الدوري مع مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة لكل فريق.

المصدر: RT + وكالات