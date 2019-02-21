شاهد.. هدف برازيلي عابر للقارات

اكتسح بوتافوغو البرازيلي خصمه الأرجنتيني ديفينسا خوستيكا (3-0)، في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، في إياب الدور الأول لمسابقة "كوبا سود أمريكانا 2019" لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي إريك ناسيمينتو دي ليما، في الدقيقتين (53، و75 من ضربة جزاء)، واختتم زميله أليكس سانتانا الثلاثية، بهدف سجله بتسديدة رائعة "بعيدة المدى"، بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "نوربيرتو توماغيلو"، في العاصمة بوينس آيرس.

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وأكد بوتافوغو بذلك علو كعبه على خصمه الأرجنتيني، حيث كان قد تغلب عليه ذهابا أيضا، بهدف وحيد، وتأهل بالتالي إلى دور الـ 32 من المسابقة القارية.

المصدر: وكالات