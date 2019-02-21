فيديو.. هدف رائع بقدم الأعسر دي ماريا

أحرز الأرجنتيني، أنخل دي ماريا، هدفا رائعا لفريقه باريس سان جيرمان في مرمى ضيفه مونبلييه (5-1)، وذلك خلال مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أنخل دي ماريا "الأعسر" هدف التقدم الثاني للأمراء، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأولى، بتسديدة رائعة بعيدة المدى من ضربة حرة مباشرة، اصطدمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تتهادى خلف خط المرمى وتعانق الشباك.

وواصل باريس سان جيرمان بذلك سلسلة عروضه الرائعة وانتصاراته، التي وصلت إلى ثلاثة متتالية، و21 في الموسم، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، ويتربع على عرش صدارة الـ "ليغ 1"، برصيد 65 نقطة (من 24 مباراة)، موسعا الفارق إلى 15 نقطة كاملة بينه وبين أقرب مطارديه، وصيفه ليل، الذي لعب 25 مباراة.

المصدر: "facebook/MatchTVChannel"