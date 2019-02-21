شاهد.. عجائب الـ "فار"

شهدت مباراة ضمن الدوري البولندي لكرة القدم، بين فريق ليغيا وارسو وضيفه كراكوفيا (0-2)، حالة تحكيمية "غريبة" غير مسبوقة في الملاعب الخضراء.

فقد أشهر حكم الساحة، بيتر لاسيك، البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع ليغيا، الفرنسي ويليام ريمي، ليخرج مطرودا من الملعب، ويذهب إلى غرفة تغيير الملابس.

ولكن الحكم، وبعد لجوئه إلى تقنية الإعادة بالفيديو (VAR)، استدعى اللاعب من غرفة تغيير الملابس، ليشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه، في الوقت الذي ظن فيه المدافع بأنه قد أعفي من البطاقة الصفراء الثانية، وتوجه إلى أرض الملعب، ليتفاجأ بطرده للمرة الثانية.

Top trolling!



This ref in the Polish league gives a player two yellow cards, then calls him back on to the pitch following a VAR review - and shows a red card instead.pic.twitter.com/3WAerf49Tb — 32Red (@32Red) 19 февраля 2019 г.

ويحتل فريق ليغيا مركز الوصافة في الدورة، بعد الجولة 22، برصيد 42 نقطة، بينما يشغل فريق كراكوفيا، المركز الثامن، على سلم ترتيب الدوري، الذي يشارك فيه 16 ناديا، برصيد 33 نقطة.

المصدر: وكالات