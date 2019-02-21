فيديو.. ملخص لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

مني فريق يوفنتوس بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين من دون رد، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قد تكلفه الخروج مبكرا من التشامبيونز ليغ.

وتفوق أتلتيكو مدريد على ضيفه الإيطالي، وأحرز هدفين في مرماه من دون رد عبر كل من ثنائي الدفاع الأوروغوياني، خوسي ماريا خيمينيز، ودييغو غودين، في الدقيقتين (78، و83) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

وفيما يلي شريط فيديو ملخص لأبرز مجريات المباراة:

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وسيحتاج يوفنتوس لبلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف، أو التقدم بهدفين في الوقتين الأصلي والإضافي، واللجوء إلى ركلات الترجيح، في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه، يوم الثلاثاء 12 مارس المقبل، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

المصدر: RT