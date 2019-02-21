أول تعليق لرونالدو بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

حفز كريستيانو رونالدو زملاءه في نادي يوفنتوس، بنشر تدوينة عبر حسابه في إنستغرام، وذلك في أول تعليق له على خسارة اليوفي أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وكتب رونالدو معلقا على صورة تجمعه بزملائه الذين خاضوا مباراة الأمس: "كانت أمسية صعبة، دعونا نثق بحظوظنا".

وتعرض اليوفي لخسارة قاسية بهدفين دون رد، في مباراة لم يقدم فيها رونالدو ما كان منتظرا منه، واكتفى بمشاهدة فريقه وهو يتكبد الهزيمة.

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وستكون مباراة العودة في تورينو بين الفريقين حاسمة، لتحديد المتأهل منهما إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

المصدر: sports.ru