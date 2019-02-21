حركة مشينة لسيميوني بعد هدف فريقه في شباك اليوفي

احتفل الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بطريقة غير أخلاقية بهدف فريقه في شباك ضيفه يوفنتوس، خلال مباراة أقيمت أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد نجاح الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز في افتتاح باب التسجيل للأتلتيكو، توجه سيميوني إلى الجماهير في المدرجات، وقام بحركة مشينة وغير أخلاقية.

وعقب نهاية المباراة علق سيميوني على احتفاله المثير قائلا: "لقد قمت بهذه الحركة عندما كنت لاعبا.. اليوم فعلت ذلك مرة أخرى. لم تكن هذه الحركة موجهة إلى الفريق المنافس، لقد كانت الحركة موجهة لمشجعي فريقنا. أعترف بأن هذه الحركة لا يمكن وصفها بأنها جيدة، لكنني شعرت أنه كان علي أن أقوم بها. لقد كانت مباراة صعبة للغاية وكان علي أن أظهر ما أشعر به.. لا يسعني إلا أن أعتذر إذا أهنت شخصا ما".

إقرأ المزيد

وحقق أتلتيكو مدريد فوزا هاما على يوفنتوس (2-0)، أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب، وبات قريبا من حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، إذ يكفيه التعادل وحتى الخسارة بفارق هدف واحد في مباراة الإياب للتأهل، وإنهاء مشوار أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: تويتر+matchtv.ru