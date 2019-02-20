نتيجة "موقعة" أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس

انتهى بالتعادل السلبي الشوط الأول للمباراة بين أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يتمكن أي من الفريقين في هز شباك الآخر، بالرغم من الفرص العديدة التي لاحت لهما. وأخطر هذه الفرصة كانت كرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي سددها من مسافة بعيد من ضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية من فوق العارضة.

⏰ HALF-TIME ⏰



⚽️⚽️ Bentaleb scores twice as Schalke comeback against Manchester City

😬 Nothing to separate Atlético & Juventus in Madrid



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ورد الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم الروخي بلانكوس، بتسديدة خطرة أيضا من ضربة حرة مباشرة، تصدى لها الحارس البولندي فويتسيخ شيسني.

المصدر: RT