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نتيجة "موقعة" أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس

الرياضة

نتيجة
Reuters
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انتهى بالتعادل السلبي الشوط الأول للمباراة بين أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يتمكن أي من الفريقين في هز شباك الآخر، بالرغم من الفرص العديدة التي لاحت لهما. وأخطر هذه الفرصة كانت كرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي سددها من مسافة بعيد من ضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية من فوق العارضة.

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ورد الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم الروخي بلانكوس، بتسديدة خطرة أيضا من ضربة حرة مباشرة، تصدى لها الحارس البولندي فويتسيخ شيسني.

المصدر: RT 

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