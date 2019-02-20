شاهد.. رونالدو يستفز جماهير أتلتيكو مدريد بهذه الإشارة‎

استفز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، جماهير مضيفه أتلتيكو مدريد، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولوح رونالدو بأصابع يديه اليمنى الخمسة نحو جماهير أتلتيكو مدريد، في إشارة إلى فوزه خمس مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، أربع مرات مع فريقه السابق ريال مدريد، مرتان منها على حساب أتلتيكو مدريد بالذات، وتوج مرة واحدة مع مانشستر يونايتد.

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وتزامنت إشارة رونالدو مع تبديل زميله البوسيني ميراليم بيانيتش، الذي يرتدي القميص رقم (5)، وتكهن البعض بأن البرتغالي طلب تبديل الرقم (5) وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو على يوفينتوس 2-0.

المصدر: RT