بالفيديو.. مانشستر سيتي يهزم شالكه بهدف قاتل
Reuters
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انتزع فريق مانشستر سيتي فوزا ثمينا من مضيفه شالكه (3-2)، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو التسجيل للفريق الإنجليزي بهدف سريع سجله، في الدقيقة 18 من انطلاق صافرة البداية.
ورد الجزائري نبيل بن طالب بهدفين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (38 و45)، من ضربتي جزاء.
ورد الفريق الإنجليزي بدوره بهدفين متتاليين، عبر كل من الألماني ليروي سانيه، ورحيم سترلينغ، في الدقيقتين (85، 90) على الترتيب.
المصدر: RT
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