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مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على شالكه الألماني.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على شالكه الألماني.. التشكيلة الأساسية
Reuters
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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على شالكه الألماني، مساء اليوم في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

سيبدأ المدير الفني لفريق شالكه الألماني، دومنيكو تيديسكو، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد الفريق الإنجليزي:

 

في المقابل، اختار المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، التشكيلة الأساسية التالية للسيتي لمواحهة شالكه:

المصدر: "twitter/s04/mancity"

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