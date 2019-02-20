مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على شالكه الألماني.. التشكيلة الأساسية
يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على شالكه الألماني، مساء اليوم في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".
سيبدأ المدير الفني لفريق شالكه الألماني، دومنيكو تيديسكو، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد الفريق الإنجليزي:
Unsere Start-1⃣1⃣ für die @ChampionsLeague! 🌟— FC Schalke 04 (@s04) 20 февраля 2019 г.
So geht’s ins Achtelfinal-Hinspiel gegen @ManCity 🔵⚪️⚒️ #S04#S04MCIpic.twitter.com/SyeGQ3Yy66
في المقابل، اختار المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، التشكيلة الأساسية التالية للسيتي لمواحهة شالكه:
How we’re lining up in the #UCL tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) 20 февраля 2019 г.
XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Silva (C), Bernardo, Sterling, Aguero
SUBS | Muric, Danilo, Kompany, Sané, Mahrez, Zinchenko, Foden
⚽️ #s04vcity
🔵 #mancitypic.twitter.com/cDjHUQ03N8
المصدر: "twitter/s04/mancity"