الجزائري بن طالب يفاجئ مانشستر سيتي

تقدم فريق شالكه على ضيفه مانشستر سيتي في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما، في هذه الأثناء، وذلك في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وافتتح المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو التسجيل للفريق الإنجليزي بهدف سريع سجله، في الدقيقة 18 من انطلاق صافرة البداية.

⏰ HALF-TIME ⏰



⚽️⚽️ Bentaleb scores twice as Schalke comeback against Manchester City

😬 Nothing to separate Atlético & Juventus in Madrid



Follow LIVE 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 февраля 2019 г.

ورد الجزائري نبيل بن طالب بهدفين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (38 و45)، من ضربتي جزاء.

💯 Nabil Bentaleb has scored all 15 penalties he has taken in his club career.#UCLpic.twitter.com/Ll2v7ZdieG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 февраля 2019 г.

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المصدر: RT