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الجزائري بن طالب يفاجئ مانشستر سيتي

الرياضة

الجزائري بن طالب يفاجئ مانشستر سيتي
Reuters
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تقدم فريق شالكه على ضيفه مانشستر سيتي في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما، في هذه الأثناء، وذلك في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وافتتح المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو التسجيل للفريق الإنجليزي بهدف سريع سجله، في الدقيقة 18 من انطلاق صافرة البداية.

ورد الجزائري نبيل بن طالب بهدفين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (38 و45)، من ضربتي جزاء.

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المصدر: RT 

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