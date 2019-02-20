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بالفيديو.. طلائع الجيش يفرض التعادل على الزمالك

الرياضة

بالفيديو.. طلائع الجيش يفرض التعادل على الزمالك
Reuters
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سقط نادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه طلائع الجيش (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الزمالك بهدفين متتاليين سجلهما كل من، يوسف إبراهيم أوباما، وخالد بوطيب، في الدقيقتين (25، 30) على الترتيب. ورد لاعب طلائع الجيش، أحمد سمير بهدفي التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (32، 87)، من عمر المباراة.

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ويتربع الزمالك على عرش صدارة الدوري، برصيد 52 نقطة (21 مباراة).

بينما تقدم طلائع الجيش، إلى المركز التاسع، برصيد 26 نقطة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"

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