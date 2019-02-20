السيسي يطمئن "الكاف"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لانجاح بطولة كأس أمم إفريقية "مصر 2019".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن السيسي تحدث عن الشعبية الواسعة لكرة القدم على المستويين القاري والعالمي لما لها من دور فعال في التقريب بين الشعوب وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم في إطار التنافس الرياضي.

وأكد الرئيس المصري توفير الحكومة لشتى سبل الدعم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه، مشيدا في هذا الصدد بالتطور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم الإفريقية مؤخرا على الساحة العالمية، والذي تمثل في الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الإفريقية في البطولات الدولية، وكذلك وصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي أكد حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية إفريقية متميزة.

ومن جانبه؛ أهدى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، شعار "الكاف" للرئيس المصري، مشيدا بدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في إفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية، لا سيما في مجال كرة القدم كون مصر أول دولة تفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1957، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس بسبع بطولات.

وأضاف السفير بسام راضي أن رئيس "الكاف" أعرب كذلك عن تقديره لكافة التسهيلات والتجهيزات التي توفرها مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدا ثقته في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، خاصة في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد لسابق استضافتها للبطولة القارية أربع مرات.

كما استعرض أحمد أحمد التطورات التي حققتها كرة القدم الإفريقية مؤخرا وخطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى ما يضطلع به من خطوات وإجراءات إصلاحية وتحديثية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

المصدر: RT