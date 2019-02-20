رياضي يرفع سيارة "Jeep Cherokee" وينقذ رجلا وامرأة!

أنقذ لاعب رياضة القوة، الأمريكي رايان بيلتشر، في مدينة إبسيلانتي التابعة لولاية ميشيغان الأمريكية، شخصين بعد انقلاب سيارتهما "جيب شيروكي"، ذات الدفع الرباعي الضخمة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" في تقرير لها أن رايان بلتشر، في نهاية يوم عمله، هرع إلى الشارع عند معاينته سيارة "جيب شيروكي - Jeep Cherokee" منقلبة، ووجد فيها رجلا كان الجزء السفلي من جسده في السيارة والعلوي محصور بينها وبين إشارة مرور في الشارع، إضافة إلى امرأة في مقصورة السيارة.

وقال رايان بلتشر: "عندما اقتربت من السيارة، كان هناك أربعة أشخاص قد تجمعوا، وحاولوا جميعا إزاحة السيارة، ولكن من دون جدوى، وحينها فكرت، أن الوقت قد حان لفعل ما يمكنني القيام به".

وفي نهاية المطاف، تمكن رايان من إزاحة السيارة وسحب الرجل منها، الذي بقي على قيد الحياة، رغم إصابته الخطيرة، إضافة إلى السيدة، المصابة بجروح خطيرة أيضا نتيجة الحادث.

وأكد رايان بيلتشر، البالغ من العمر 29 عاما، أنه يرفع 400 كغم خلال التدريب.

المصدر: وكالات