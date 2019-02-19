الروسية كاساتكينا تودع بطولة دبي (فيديو)
أخفقت الروسية داريا كاساتكينا في تخطي حاجز الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و800 ألف دولار.
وجاء خروج اللاعبة الروسية، المصنفة 11، على يد الأمريكية صوفيا كينين، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-2) و(4-6)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.
Last year's @DDFTennis runner-up is out!@SonyaKenin beats Kasatkina 6-3, 2-6, 6-4! pic.twitter.com/BLcNbAfZwW— WTA (@WTA) 19 февраля 2019 г.
وضربت صوفيا كينين موعدا، في الدور ربع النهائي، مع السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، التي تغلبت بدورها على الهولندية كيكي بيرتنس، المصنفة سابعة، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة أيضا، بنتيجة: (6-2) و(4-6) و(7-6).
The biggest win of her career!— WTA (@WTA) 19 февраля 2019 г.
Viktoria Kuzmova beats seventh seed Bertens 6-2, 4-6, 7-6(6)!@DDFTennispic.twitter.com/7q6Twymnac
المصدر: "twitter/WTA"