 
مباشر

الروسية كاساتكينا تودع بطولة دبي (فيديو)

الرياضة

الروسية كاساتكينا تودع بطولة دبي (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhfc

أخفقت الروسية داريا كاساتكينا في تخطي حاجز الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و800 ألف دولار.

وجاء خروج اللاعبة الروسية، المصنفة 11، على يد الأمريكية صوفيا كينين، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-2) و(4-6)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وضربت صوفيا كينين موعدا، في الدور ربع النهائي، مع السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، التي تغلبت بدورها على الهولندية كيكي بيرتنس، المصنفة سابعة، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة أيضا، بنتيجة: (6-2) و(4-6) و(7-6).

إقرأ المزيد
الإسبانية غاربين موغوروزا تواصل مشوارها في دبي (فيديو)

المصدر: "twitter/WTA" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شرطان أساسيان يفصلان زين الدين زيدان عن تشيلسي