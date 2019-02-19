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الإسبانية غاربين موغوروزا تواصل مشوارها في دبي (فيديو)

الرياضة

الإسبانية غاربين موغوروزا تواصل مشوارها في دبي (فيديو)
Globallookpress
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حجزت الإسبانية غاربين موغوروزا بلانكو مقعدا لها في الدور ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و800 ألف دولار.

وتغلبت النجمة الإسبانية، المصنفة 12 عالميا، في الدور الثاني، على الصينية سيساي تشينغ، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

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وستكون غاربين موغوروزا على موعد، في الدور المقبل، مع اللاعبة الأوكرانية إلينا سفيتولينا، حاملة اللقب، التي تأهلت إلى الدور ذاته على حساب التونسية أنُس جابر، بعد الانسحاب، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأولى (7-6) و(4-0).

المصدر: "twitter/WTA"

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