أنُس جابر تستهل بنجاح رحلتها في دبي (فيديو)

استهلت اللاعبة التونسية أنُس جابر بنجاح مشوارها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و800 ألف دولار، بصعودها إلى الدور الثاني.

وجاء تأهل اللاعبة التونسية على حساب الكرواتية دونا فيكيتش، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(7-6)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.

وضربت أنُس جابر موعدا في الدور الثاني مع الأوكرانية إلينا سفيتولينا، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول للبطولة.

المصدر: "twitter/WTA"