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دجوكوفيتش يفوز بجائزة أفضل رياضي لعام 2018

الرياضة

دجوكوفيتش يفوز بجائزة أفضل رياضي لعام 2018
AFP Valery HACHE
دجوكوفيتش يفوز بجائزة أفضل رياضي لعام 2018
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توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا في رابطة محترفي التنس أمس بجائزة "لوريوس" لأفضل رياضي لعام 2018.

وحصد دجوكوفيتش الجائزة بعدما سطع نجمه بشكل كبير في عالم التنس في العام الماضي، حيث فاز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى (ويمبلدون وأمريكا المفتوحة)، كما توج ببطولتي سينسيناتي وشنغهاي للماسترز.

ونال صاحب الـ31 عاما هذه الجائزة بعد منافسة مع عدة رياضيين آخرين، أبرزهم نجوم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي الفائز مع منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018، والكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2018، وبطل سباق السيارات "الفورمولا 1"، البريطاني لويس هاميلتون، إضافة إلى لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس.

لدى السيدات، فقد كانت جائزة أفضل رياضية من نصيب سيمون بايلز، البطلة الأولمبية الأمريكية في رياضة الجمباز الفني.

وتفوقت بايلز على مجموعة من الرياضيات بينهن لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب.

وتوزع جوائز أكاديمية لوريوس العالمية الرياضية تكريما على الإنجازات البارزة لنجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم.

المصدر: matchtv.ru

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