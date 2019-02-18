بالفيديو.. مشجعوا ليغيا وارسو يشعلون المدرجات تنديدا بالشرطة

أشعلت جماهير فريق ليغيا وارسو مدرجات ملعب الفريق بلوحة جميلة خلال مباراته ضد ضيفه كراكوفيا، التي انتهت بهزيمة مفاجئة لأصحاب الأرض بهدفين من دون رد.

وتزينت مدرجات ملعب "بيبسي أرينا"، في العاصمة وارسو، بلوني الفريق الأخضر والأحمر، واختفت اللوحة الرائعة بعد دقائق قليلة سبب الدخان الصاعد جراء مئات الشماريخ، وانطلقت الألعاب النارية، في مشهد رائع، ولكن اللافت هو ظهور دمية عملاقة في المدرجات مكتوب عليها الأحرف الأولى من عبارة فيها إهانة للشرطة ".A.C.A.B" أي "All Cops Are Bastards".

Legia Warszawa fans today during their game against Cracovia 👏🏻👏🏻😍😍 #LEGCRApic.twitter.com/D0OOTO25BG — Matt White (@Matt_CAFC) 17 февраля 2019 г.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يقوم فيها المشجعون البولنديون بإهانة الشرطة، ففي ديسمبر الماضي، جلب مشجعو نادي وارسو إلى المدرجات دمية عملاقة أيضا بهيئة رجل من الثلج، يداه من الديناميت المحترق ووجه حزين وعلى صدره شارة الشرطة، وكتبوا عليه عبارة: "كل رجال الشرطة - رجال ثلج، All Cops Are Balwans"، وتترجم كلمة "Balwans" برجل ثلجي، ولكن يمكن تفسيرها أيضا بمعنى آخر فيه إهانة واضحة.

Le dernier tifo du Legia "All Cops Are Balwans"

(balwan veut dire bonhomme de neige). pic.twitter.com/YWzP9jITrA — Jean-Philippe Savry (@JpSavry) 27 декабря 2018 г.

ويحتل فريق ليغيا المركز الثاني في الدوري البولندي، بينما يشغل فريق كراكوفيا، المركز الثامن على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات