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بالفيديو.. هكذا تصنع الأهداف.. تمريرة "على طبق من ذهب"

الرياضة

بالفيديو.. هكذا تصنع الأهداف.. تمريرة
Reuters
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خطف المهاجم الكولومبي كارلوس باكا الأضواء في مباراة فريقه فياريال أمام ضيفه إشبيلية (3-0)، التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأذهل كارلوس باكا الجميع بتمريرة رائعة بكعبه هيأ بها الكرة على "طبق من ذهب" لزميله المهاجم الكاميروني كارلو إيكامبي، الذي وجد نفسه وجها لوجه مع المرمى الخالي، ولم يتبق عليه إلا أن يتابع الكرة في الشباك الخالية.

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وحقق فياريال أول انتصار له في الليغا منذ ثلاثة أشهر، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، برصيد 23 نقطة.

المصدر: silatv.ru

 

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