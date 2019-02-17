فياريال يكرم وفادة إشبيلية بثلاثية نظيفة (فيديو)

تغلب فياريال على ضيفه إشبيلية بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف الغواصات الصفراء الثلاثة، كل من ألفارو سوبيرون والكاميروني كارلو إيكامبي وألفانسو بيدرازا في الدقائق 20 و45+1 و86 على التوالي.

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وبهذا الفوز، رفع فياريال الذي لم يذق طعم الفوز في الليغا منذ ثلاثة أشهر، رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ18، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الرابع على سلم ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: silatv.ru