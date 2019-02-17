شاهد.. جيرونا يصعق ريال مدريد في عقر داره

قلب جيرونا تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه ريال مدريد إلى فوز ثمين 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الملكي بهدف سجله البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وقلب الفريق الكتالوني جيرونا النتيجة، بتسجيله هدفين عن طريق الأوروغوياني كريستيان ستواني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وكريستيان بورتوغيس في الدقيقة 75.

ولعب الريال بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد طرد قائده سيرخيو راموس لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من اللقاء.

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وبهذه الخسارة، فشل ريال مدريد في استعادة وصافة الليغا التي خسرها أمس لصالح أتلتيكو مدريد الذي تغلب على مضيفه رايو فاليكانو بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الميرينغي عند 45 نقطة في المركز الثالث متخلفا بنقطتين عن جاره أتلتيكو، وتسع نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب الـ54 نقطة، فيما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: silatv.ru