برشلونة يتجاوز عقبة بلد الوليد ويعزز صدارته لليغا (فيديو)

تغلب برشلونة على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء عند الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

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وتناوب لاعبو برشلونة على إضاعة الفرص، فيما تألق حارس الضيوف جوردي ماسيب لوبيز وأنقذ فريقه من خسارة ثقيلة بتصديه للعديد من الفرص المحققة أهمها ركلة الجزاء الثانية للفريق الكتالوني والتي نفذها ميسي في الدقيقة 85 وتصدى لها لوبيز ببراعة.

وبهذا الفوز، عزز برشلونة صدارته لليغا بـ54 نقطة، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الإسباني.

المصدر: silatv.ru