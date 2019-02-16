أتلتيكو مدريد يتغلب على رايو فاليكانو ويستعيد وصافة الليغا مؤقتا (فيديو)

انتزع أتلتيكو مدريد وصافة الليغا مؤقتا من ريال مدريد بعد تغلبه على مضيفه رايو فاليكانو بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد، الذي يواجه جيرونا غدا الأحد، فيما توقف رصيده رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق الليغا.

وفي مباراة ثانية اليوم، تغلب ليفانتي على مضيفه سيلتا فيغو 4-1.

المصدر: silatv.ru