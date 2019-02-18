شاهد.. مقاتل يسقط خصمه بضربة قاضية عنيفة

أسقط المقاتل الأمريكي فيسنتي لوكه، مواطنه برايان باربيرينا، بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما، اليوم الاثنين، ضمن دورة لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة.

ووجه فيسنتي لوكه، ضربة قوية لخصمه بقبضته اليمنى، في الجولة الثالثة، أفقدته توازنه، وأضاف أخرى بركبته أسقطته على أرض الحلبة، قبل أن ينهال عليه بوابل من الضربات مما اضطر الحكم إلى التدخل لإيقاف المواجهة، معلنا خسارة باربيرينا، لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه.

That's a Fight of the Year contender! Vicente Luque (15-6-1) takes a tremendous war, felling Bryan Barberena in the dying seconds! "The Silent Assassin" has stopped four straight and is 8-1 in his last nine. He has finished 14 of 15 wins, eight by knockout. #UFCPhoenixpic.twitter.com/DumNfBTTDY — Bulgogi Jones (@Hamderlei) 18 февраля 2019 г.

وحقق فيسنتي لوكه (27 عاما) انتصاره الخامس عشر، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، مقابل تعادل واحد، وست هزائم.

في المقابل، مني، برايان باربيرينا (29 عاما) بالهزيمة السادسة، في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: وكالات