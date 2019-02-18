محمد صلاح يواصل نشر "القواعد الذهبية"

واصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لليوم الثاني على التوالي نشر صور من الكتاب المنصب على قراءته حاليا.

وشارك صلاح عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" صورة أحد فصول كتاب "القواعد الذهبية لنابليون هيل" بعنوان الإيحاء الذاتي.

وكان صلاح قد شارك صورة من صفحة في أحد الكتب على حسابه في "إنستغرام"، وردت فيها العبارات التالية:

العقل أشبه بأرض خصبة تنتج محصولا حسب نوع الغلة المبذورة، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل.

وبالتحكم في أربعة مصادر يمكن تغيير أمة أو شعب تغييرا جذريا، أو حتى استبدالها بأخرى، وذلك في جيل واحد وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، تعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب.

ومن خلال هذه المصادر الأربعة يمكن أن تصب أي مثل أو فكرة في عقل الطفل صبا، وبشكل يتعذر إزالته بحيث يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل محوها أو تغييرها في ما بعد.

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها صلاح المحب للقراءة متابعيه ببعض الأغلفة والصفحات من الكتب التي يحرص على مطالعتها.

المصدر: "إنستغرام"