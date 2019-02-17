كلوب يحسم أمر انتقال صلاح إلى السيدة العجوز

كشفت تقارير صحفية عن حسم الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي قراره بشأن رحيل النجم المصري محمد صلاح إلى يوفنتوس الإيطالي الملقب بالسيدة العجوز.

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن كلوب قرر تجميد الحديث عن أي مفاوضات تتعلق بانتقال محمد صلاح ودخوله في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا إلى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب لا يرغب في تشتيت صلاح في ظل منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بجانب مشاركة الريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير إعلامية أوروبية قد تحدثت عن عرض نادي يوفنتوس لـ200 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات صلاح بداية من الموسم الجديد، في حين أشارت تقارير أخرى إلى احتمال وجود صفقة تبادلية بين ليفربول ويوفنتوس تضم صلاح وديبالا وحصول الريدز على 50 مليون يورو إضافية.

وكان صلاح مدد عقده حتى عام 2023 بعد تألقه مع ليفربول في موسمه الأول حيث نجح في الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بعدما سجل 32 هدفا في بريميرليغ.

المصدر: dailystar.co.uk