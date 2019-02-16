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إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الراحل سالا في مسقط رأسه

الرياضة

إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الراحل سالا في مسقط رأسه
Reuters Stephane Mahe
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أقيمت اليوم السبت مراسم الوداع الأخير للاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، في أكاديمية "سان مارتين" في مدينة بروغريسو التي تبعد نحو 538 كيلومترا شمال غرب العاصمة الأرجنتينية.

ووضع التابوت داخل الأكاديمية التي بدأ منها اللاعب الراحل مسيرته مع الساحرة المستديرة، ووضعت الجموع التي أتت لوداعه الزهور حول التابوت الذي وضع فيه جثمان سالا.

وحضرت شخصيات رياضية عديدة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على سالا، منها مدرب كارديف سيتي نيل وارنوك، والرئيس التنفيذي للنادي كين تشو، كما حضر من فريق نانت الفرنسي الأمين العام للنادي لويك موران والمدافع نيكولا بالوا.

‬‬‬ووصل جثمان سالا إلى بلاده الأرجنتين أمس الجمعة.

وتوجه سالا البالغ من العمر 28 عاما في طريقه من مدينة نانت الفرنسية الواقعة غربي فرنسا والتي كان يدافع عن قميص فريقها، إلى مدينة كارديف سيتي للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه الجديد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن القدر حال دون ذلك وتحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها في 21 يناير الماضي فوق قناة المانش.

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وعثر على حطام الطائرة في الـ3 من فبراير الجاري بعد عمليات بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال جثة سالا بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: وكالات

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