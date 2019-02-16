محمد صلاح يبرع بهز الشباك في إسبانيا (فيديو)

برع النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الأهداف بمختلف المباريات وإن كانت تدريبية، خلال المران الأخير في معسكر إسبانيا، مما أثار إعجاب الجمهور به مجددا وبقدرته التهديفية.

وبدأ دانييل ستوريدج بتسجيل هدف رائع ليتحدى صلاح زميله ويسجل هدفا من نفس المكان، ليودع الكرة في أقصى يمين حارس المرمى، وينال إعجاب الفريق على مهارته الحاضرة في تسجيل الأهداف.

ويخوض الفريق الإنجليزي معسكرا في مدينة ماربيلا الإسبانية، لمدة أربعة أيام استعدادا للقاء بايرن ميونيخ في ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في 19 فبراير الجاري بملعب "أنفيلد"، قبل أن يواجه مانشستر يونايتد في مباراة الكلاسيكو بمسابقة الدوري الإنجليزي في 24 من الشهر على ملعب "أولد ترافورد".

المصدر: تويتر