شاهد.. رونالدو وديبالا يقودان السيدة العجوز لتخطي عقبة فروسينوني
Reuters Massimo Pinca
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تغلب يوفنتوس على ضيفه فروسينوني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل ثلاثية السيدة العجوز كل من الأرجنتيني باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق 6 و17 و63 على الترتيب.
وبهذا الفوز، عزز يوفنتوس صدارته لفرق الكالتشيو بـ66 نقطة، متقدما على أقرب ملاحقيه نابولي بـ14 نقطة، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند 16 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب الدوري.
المصدر: RT
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