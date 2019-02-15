هاليب تتأهل لنهائي بطولة الدوحة للتنس

بلغت الرومانية سيمونا هاليب نهائي بطولة الدوحة القطرية لكرة المضرب، بعد تغلبها اليوم الجمعة على الأوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكنت هاليب من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل واحدة، نتائجها: 6-3 و3-6 و6-4، خلال ساعتين و7 دقائق.

.@Simona_Halep completes the fightback to seal her place in the @qatartennis final!



Gets the win over Svitolina 6-3, 3-6, 6-4! pic.twitter.com/HMSOUQbJnd — WTA (@WTA) February 15, 2019

وستقابل هاليب في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، الفائزة من مباراة نصف النهائي الثانية والتي تجمع الألمانية أنجيليك كيربر والبلجيكية إليسي بيرتينز.

المصدر: sportbox.ru