 
مباشر

هاليب تتأهل لنهائي بطولة الدوحة للتنس

الرياضة

هاليب تتأهل لنهائي بطولة الدوحة للتنس
Reuters Ibraheem Al Omari
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgrf

بلغت الرومانية سيمونا هاليب نهائي بطولة الدوحة القطرية لكرة المضرب، بعد تغلبها اليوم الجمعة على الأوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكنت هاليب من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل واحدة، نتائجها: 6-3 و3-6 و6-4، خلال ساعتين و7 دقائق.

وستقابل هاليب في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، الفائزة من مباراة نصف النهائي الثانية والتي تجمع الألمانية أنجيليك كيربر والبلجيكية إليسي بيرتينز.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعود للجودو لعبته المفضلة (فيديو)