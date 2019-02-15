بوتين يتعرض للإصابة أثناء تدريبات في الجودو (فيديو)

تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإصابة في إصبعه أثناء تدريبات خاضها مع أعضاء المنتخب الروسي للجودو في مركز "يوغ سبورت" للجودو في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إصابة الرئيس عادية وطالت إصبعه أثناء التدريب في الجودو وهو في حالة جيدة... هكذا هي الرياضة".

Песков сказал, что Путин, несмотря на полученную в ходе тренировки по дзюдо травму, чувствует себя прекрасно. Он просто ушиб палец - "травма обычная, спорт есть спорт". — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وبعد جولة تفقدية في المركز التقى خلالها أعضاء منتخبات روسيا في رياضات الملاكمة والجودو والمصارعة الحرة، شارك الرئيس بوتين المنتخب الروسي للجودو أحد تدريباته.

ويمارس بوتين رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، حتى بلغ درجة الأستاذية في الجودو.

وأصبح بوتين رئيسا فخريا للاتحاد الأوروبي للجودو عام 2006، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية، ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.

المصدر: "ريا نوفستي"